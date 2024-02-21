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«Он был великолепен». Главный тренер «Флориды» — об игре Бобровского с «Оттавой»

«Он был великолепен». Главный тренер «Флориды» — об игре Бобровского с «Оттавой»
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис высоко оценил мастерство вратаря Сергея Бобровского и отметил его великолепную игру в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ). Россиянин отразил 28 бросков по воротам, пропустив две шайбы.

«Игра нашего вратаря была великолепной. Мы не слишком часто просим наших вратарей тащить игры на себе. Они должны быть так же хороши, как и другие ребята в команде, и подобная игра вратаря обычна для матча плей-офф. Но сегодня вечером нам нужно было, чтобы Бобровский был тем самым парнем из плей-офф, и он им стал», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Для 35-летнего вратаря эта победа стала 388-й в рамках Национальной хоккейной лиги. По этому показателю Бобровский сравнялся с Джонатаном Куиком, заняв 16-е место в истории лиги.

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