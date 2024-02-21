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Дедунов — о поражении от «Северстали»: когда-то тоже кто-то падал, главное — вставать

Дедунов — о поражении от «Северстали»: когда-то тоже кто-то падал, главное — вставать
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Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (0:3) и заявил, что в команде нет упаднических настроений по этому поводу. Армейцам осталось провести два матча до конца регулярного чемпионата КХЛ.

«Причины поражения в том, что дали сопернику много пространства. Всё бывает. Посмотрим видео, разберём ошибки. Рабочий момент. Без поражений нет побед, как говорится. Переварим. Станем сильнее. Из каждого поражения можно извлечь плюсы.

Главное, не посыпать голову пеплом. Горевать некогда, игры идут через день. И только вперёд с поднятой головой. Нет никаких упаднических настроений. Проиграли матч, бывает такое. Невозможно выиграть все 68 матчей чемпионата. Когда-то тоже кто-то падал, главное — вставать», — цитирует Дедунова «РБ Спорт».

Это поражение стало первым для СКА на новой «СКА Арене». Петербургский клуб возглавляет общую таблицу лиги, имея преимущество перед московским «Динамо» в одно очко, но проведя на одну игру больше.

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