Ротенберг поставил СКА на второе место по средней посещаемости команд НХЛ и КХЛ в сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале показал картинку, на которой изображена средняя посещаемость матчей клубов НХЛ и КХЛ в текущем сезоне-2023/2024. СКА расположился на втором месте со средней посещаемостью сезона 20 880 зрителей, уступив лишь «Монреалю» с показателем в 21 094.

«Вместе всё возможно! Низкий поклон всем нашим болельщикам!» — написал Ротенберг.

Суммарное количество болельщиков, которые посетили первую домашнюю серию клуба на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, составляет 104 402 болельщика. СКА провёл на новой арене пять матчей, средняя посещаемость которых составила как раз 20 880 зрителей.

Примечательно, что до 11 февраля в текущем сезоне СКА выступал на стадионе «Ледовый дворец», максимальная вместительность которого составляет 12 500 зрителей.