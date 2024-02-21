Защитник «Флориды» — о Бобровском: легко играть, когда за спиной кирпичная стена

Защитник «Флориды» Аарон Экблад назвал российского вратаря Сергея Бобровского «кирпичной стеной». Россиянин в последних шести матчах одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 94,6% и коэффициентом надёжности 1,65 при одном шат-ауте.

«Очень легко приходить на работу каждый день и играть, когда за тобой кирпичная стена», — цитирует Экблада пресс-служба клуба.

Бобровский отразил 28 бросков и помог «Флориде» обыграть «Оттаву» (3:2 ОТ). Для 35-летнего вратаря эта победа стала 388-й в рамках Национальной хоккейной лиги. По этому показателю Бобровский сравнялся с Джонатаном Куиком, заняв 16-е место в истории лиги. Следующая победа сравняет россиянина с Домиником Гашеком, расположившимся на 15-м месте.