Пашков: Ларионову не хватает тренерского опыта, в игре «Торпедо» элементы анархии и паники

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о проблемах «Торпедо», которое потерпело 10 поражений в последних 12 матчах.

«На кого московскому «Динамо» лучше всего выходить в первом раунде плей-офф? Удобных соперников в плей-офф не бывает, к каждому нужно относиться с уважением. Но, наверное, есть определённые предпочтения в сторону «Торпедо».

Прошлогоднее «Торпедо» обратило на себя внимание всех болельщиков, но в этом сезоне команда Игоря Ларионова играет очень неровно. Есть неудачные серии как матчей, так и периодов. По ходу одной игры часто видим два «Торпедо» – подъем сменяет спад и наоборот. Последний матч против «Спартака» – самый лучший пример. Плюс нужно учесть реваншистские настроения «Динамо». Год назад бело-голубые оказались не готовы к молодому сопернику, теперь, надеюсь, уроки извлечены.

Год назад Ларионов поднял планку высоко, теперь он становится заложником прошлогоднего успеха. Но нужно учесть, что опыт игрока – это одно, опыт тренера – совсем другое. Этот чемпионат показывает, что тренерского опыта Ларионову пока не хватает. В последних матчах в игре «Торпедо» просматриваются элементы анархии и даже паники, видно, что главного тренера они удручают. Не выстроена оборона, без настроения и стабильности играют ветераны во главе с Кручининым. Идут и странные кадровые ходы – например, перевод Коваленко в центр.

При этом нужно помнить, что в «Торпедо» крайне средняя селекция, скромный по меркам КХЛ состав. Объективно – Ларионову тяжело», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.