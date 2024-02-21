«Динамо» столкнёт ЦСКА и СКА, «Амур» подкинет сюрприз? Расклад перед плей-офф КХЛ

В КХЛ уже определён последний участник Кубка Гагарина, но в борьбе за победу в регулярке случился крутой поворот.

Менее недели остаётся до конца регулярки КХЛ, и в чемпионате ещё хватает интриг. Как распределятся места внутри конференций, кто завоюет Кубок Континента, а кто из топ-клубов Востока получит «в подарок» бонусное путешествие на Дальний Восток? На эти вопросы мы получим ответы лишь на самом финише регулярного чемпионата.

Кто выиграет Кубок Континента?

1. СКА, 66 игр, 93 очка

Оставшиеся матчи: «Динамо» Мн (г), «Куньлунь Ред Стар» (д)

2. «Динамо» М, 65 игр, 92 очка

Оставшиеся матчи: «Северсталь» (д), «Адмирал» (д), ЦСКА (д)

3. «Авангард», 65 игр, 90 очков

Оставшиеся матчи: «Лада» (д), «Трактор» (г), «Металлург» (г)

4. «Локомотив», 65 игр, 89 очков

Оставшиеся матчи: «Ак Барс» (д), «Нефтехимик» (г), «Автомобилист» (г)

5. «Металлург» Мг, 65 игр, 89 очков

Оставшиеся матчи: «Амур» (д), «Витязь» (д), «Авангард» (д)

До вчерашнего дня главным и безусловным претендентом на титул оставался санкт-петербургский СКА. Армейский клуб и сейчас располагается на первой строчке в турнирной таблице, но до поражения от «Северстали» команда Романа Ротенберга контролировала свою ситуацию на 100%. Пять набранных в трёх матчах очков делали армейцев недосягаемыми для всех конкурентов, но вчерашняя осечка в основное время изменила всё.

Теперь судьба титула целиком и полностью находится в руках московского «Динамо», которому на финише регулярки предстоит провести три матча на домашнем льду. Последовательные победы над «Северсталью», «Адмиралом» и ЦСКА могут привести бело-голубых к их первому крупному титулу с 2014 года. 10 лет назад динамовцы завоевали Кубок Континента ещё под руководством Олега Знарка, и теперь круг может замкнуться уже при Алексее Кудашове.

Скамейка ХК «Динамо» (Москва) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Это далеко не самый простой календарь, и та же «Северсталь» только что наглядно показала, в какой шикарной форме сейчас находится, но на кону для москвичей стоит очень многое. В случае сохранения текущей второй позиции в первом раунде плей-офф динамовцам светит свидание с ЦСКА. А это в любом случае то ещё «удовольствие», несмотря на безобразное выступление московских армейцев в регулярке.

Также теоретически шансы на Кубок Континента сохраняют ещё три команды – «Локомотив», «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Но перечисленные клубы смогут вмешаться в борьбу СКА и московского «Динамо» только в том случае, если эти команды будут терять очки. При этом они сами будут безгрешны на финише гладкой части чемпионата.

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Состоится ли в первом раунде плей-офф армейское дерби?

Одной из главных причин введения со второго раунда перекрёстного плей-офф было желание руководителей КХЛ уйти от набившего за последние годы оскомину армейского финала в Западной конференции. Но мало кто мог представить себе вариант, при котором в новом формате плей-офф СКА и ЦСКА смогут пересечься уже в первом раунде. Однако на данный момент такой вариант развития событий более чем реален.

Если «Динамо» не допустит осечек в оставшихся трёх матчах, тогда СКА опустится на вторую позицию на Западе, а ЦСКА останется на своей текущей седьмой позиции, так как в последней встречи регулярки московские армейцы как раз и сыграют с динамовцами. Победа команды Кудашова в этой встрече будет означать, что армейцы недополучат как минимум одно очко, что может стать для них роковым обстоятельством в их споре с «Торпедо» за шестую позицию.

Матч ЦСКА — СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Впрочем, тут существуют ещё очень разные расклады. Команда Игоря Ларионова сейчас находится на диком спаде и потерпела 10 поражений в последних 12 матчах. Временами нижегородцы вспоминают, как они умеют играть в хоккей, но происходит это эпизодически. Показательными стали два последних поражения, когда «Торпедо» сначала упустило 3:1 со СКА, а затем и 3:0 со «Спартаком».

А впереди у нижегородцев как раз домашний матч с армейцами Москвы, после завершения которого многие расклады заметно прояснятся. Сам календарь ещё позволяет армейцам забраться на шестую строчку, которая должна привести их ко встрече с «Локомотивом», а не со СКА. Станет ли от этого проще кубковая жизнь подопечных Фёдорова – вопрос со многими неизвестными. Но армейского дерби в первом раунде в этом случае мы лишимся.

6. «Торпедо», 66 игр, 74 очка

Оставшиеся матчи: ЦСКА (д), «Лада» (д),

7. ЦСКА, 65 игр, 71 очко

Оставшиеся матчи: «Сибирь» (д), «Торпедо» (г), «Динамо» М (г)

Кто выиграет Восточную конференцию?

1. «Авангард», 65 игр, 90 очков

Оставшиеся матчи: «Лада» (д), «Трактор» (г), «Металлург» (г)

2. «Металлург» Мг, 65 игр, 89 очков

Оставшиеся матчи: «Амур» (д), «Витязь» (д), «Авангард» (д)

3. «Салават Юлаев», 65 игр, 86 очков

Оставшиеся матчи: «Адмирал» (д), «Сибирь» (д), «Северсталь» (д).

Трёхматчевая серия поражений на западном выезде вывела «Салават Юлаев» из реальной борьбы за победу в конференции, но вряд ли в уфимском клубе этим обстоятельством сильно огорчились. Ещё слишком свежи и больны воспоминания о том, как в прошлом году сложилась серия с «Адмиралом». А до недавнего момента первая строчка Востока в этом году с вероятностью в 99% влекла за собой бонусное путешествие в Хабаровск. Сейчас ситуация уже выглядит несколько иначе, но об этом дальше в тексте. «Салават» же, скорее всего, завершит регулярку на третьей позиции в конференции и сыграет в первом раунде с крайне непонятным «Трактором».

Победу в конференции же разыграют «Авангард» и «Магнитка». Команда Михаила Кравца в данный момент находится на поул-позиции, но практически наверняка всё разрешится только в последнем матче регулярки, в котором омичи и магнитогорцы сыграют друг с другом. Несколько дней назад «Авангард» одержал домашнюю победу над «Магниткой» (3:0), которая и вывела его на первую строчку. В случае реванша «Металлург» на флажке регулярки может выиграть Восток.

Совершит ли «Амур» ещё один подвиг и кто отправится в Хабаровск?

7. «Лада», 65 игр, 72 очка

Оставшиеся матчи: «Авангард» (г), «Барыс» (г), «Торпедо» (г)

8. «Амур», 65 игр, 70 очков

Оставшиеся матчи: «Металлург» (г), «Ак Барс» (г), «Трактор» (г)

Хабаровская команда выдала семиматчевую победную серию, которая обеспечила «тиграм» их первое за шесть лет участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Но теперь дальневосточники могут взлететь даже на седьмую позицию в конференции. Впереди у «Амура» сложный календарь, однако хабаровчане сейчас находятся в потрясающей форме.

Андрей Мартемьянов Фото: photo.khl.ru

Чего не скажешь о располагающейся сейчас на седьмой строчке «Ладе». Команда Олега Браташа выглядит уже завершившей сезон. Тольяттинцы потерпели семь поражений подряд. Причём в последних четырёх матчах игрокам «Лады» ни разу не удалось забросить больше одной шайбы. Если «Амур» в последнюю неделю регулярки сумеет обогнать тольяттинцев, тогда экскурсию в Хабаровск получит вторая команда Востока, а не первая.