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Гендиректор «Лады» — о премировании команды: выход в плей-офф входил в задачу на сезон

Гендиректор «Лады» — о премировании команды: выход в плей-офф входил в задачу на сезон
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв высказался о премировании команды по итогам сезона. Клуб из Тольятти вышел в плей-офф в первом сезоне после возвращения в КХЛ.

«Выход в плей-офф был опцией, входившей в задачу на сезон. А игра в плей-офф, прохождение первого раунда – вопрос другого порядка, и об этом идёт речь в плане премирования. Я думаю, в ближайшее время пообщаемся с партнёрами клуба и региональным Минспортом и посмотрим, как этот вопрос решится. Эмоции только положительные, город весь по-хорошему вздрогнул, мы получили поздравления от всех партнёров, спонсоров; болельщики, губернатор нас поздравили.

Резкий спад в конце регулярного чемпионата? У каждой команды свой путь в чемпионате: кто-то начинает неуверенно и потом пытается очки набрать. У нас так получилось, что сначала мы показывали зрелищный хоккей. Да, был в конце спад, травмы, психологическая небольшая яма, ребята смазали окончание чемпионата. Но впереди плей-офф, и мы дадим бой, сюрпризы ещё впереди», – цитирует Чеботарёва ТАСС.

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