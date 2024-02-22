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Все результаты игрового дня НХЛ 22 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 22 февраля
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Сегодня, 22 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Джекай (Руа, Савар) – 12:41     1:1 Гиргенсонс (Йокихарью, Далин) – 24:20     2:1 Страбл (Руа, Ньюхук) – 26:35     2:2 Скиннер (Козенс, Томпсон) – 29:28 (pp)     2:3 Так – 38:08 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Лотон, Фараби) – 06:18     1:1 Блэквелл (Андерсон) – 07:35     1:2 Конечны – 23:15     1:3 Хэтэуэй (Кейтс, Пилинг) – 31:55    

На данный момент не завершились три матча:

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3-й период
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Макманн (Броди, Лильегрен) – 01:56     0:2 Мэттьюс (Лильегрен, Марнер) – 05:01 (pp)     0:3 Нюландер (Марнер, Таварес) – 15:27 (pp)     1:3 Маччелли (Бьюгстад) – 24:28     2:3 Хэйтон (Керфут, Браун) – 25:38     2:4 Мэттьюс (Марнер) – 36:07     3:4 Гюнтер (Келлер, Дурзи) – 39:53 (pp)     3:5 Нюландер (Броди) – 42:00     3:6 Таварес (Робертсон, Макманн) – 48:23    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Годро, Рослович) – 03:32     0:2 Годро (Бин) – 09:32     0:3 Веренски (Дженнер, Рослович) – 18:30     0:4 Курали (Тексье) – 22:49     1:4 Терри (Вааканайнен, Ватрано) – 29:07     2:4 Мактавиш (Терри, Минтюков) – 36:05     3:4 Мактавиш (Терри, Минтюков) – 38:49     4:4 Киллорн (Карлссон, Минтюков) – 39:36     4:5 Чинахов (Годро, Дженнер) – 46:50     4:6 Курали (Силлинджер, Тексье) – 47:39     4:7 Дженнер – 59:28 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
4 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Лорей, Койл) – 02:34 (pp)     1:1 Фёгеле (Макдэвид) – 11:40     1:2 Маршан (Хайнен, Лорей) – 20:25     1:3 Фредерик (Боквист, Макэвой) – 24:40     1:4 Дебраск (Пастрняк, Уозерспун) – 33:57     2:4 Фёгеле (Хайман) – 35:27     3:4 Янмарк (Сеси) – 46:14     4:4 Перри – 47:24    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 78 очками после 56 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 58 матчей.

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