Все результаты игрового дня НХЛ 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На данный момент не завершились три матча:

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 78 очками после 56 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 58 матчей.