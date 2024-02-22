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Гол Чинахова принёс «Коламбусу» победу над «Анахаймом», Минтюков отдал три передачи

Гол Чинахова принёс «Коламбусу» победу над «Анахаймом», Минтюков отдал три передачи
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Коламбусом». Матч закончился победой гостей со счётом 7:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Веренски (Годро, Рослович) – 03:32     0:2 Годро (Бин) – 09:32     0:3 Веренски (Дженнер, Рослович) – 18:30     0:4 Курали (Тексье) – 22:49     1:4 Терри (Вааканайнен, Ватрано) – 29:07     2:4 Мактавиш (Терри, Минтюков) – 36:05     3:4 Мактавиш (Терри, Минтюков) – 38:49     4:4 Киллорн (Карлссон, Минтюков) – 39:36     4:5 Чинахов (Годро, Дженнер) – 46:50     4:6 Курали (Силлинджер, Тексье) – 47:39     4:7 Дженнер (Сиверсон) – 59:27 (sh)    

Дублями в составе «Коламбуса» отметились Зак Веренски и Шон Курали. Победный гол на счету российского нападающего «Блю Джекетс» Егора Чинахова. Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился тремя результативными передачами. Отметим, что по ходу второго периода «Дакс» отыгрались со счёта 0:4.

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов в конце второго периода получил травму после удара клюшкой от собственного защитника, но вернулся в игру со старта третьего периода. Тарасов пропустил два гола и отразил 27 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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