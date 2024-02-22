Дубли Мэттьюса и Нюландера помогли «Торонто» обыграть «Аризону» в результативном матче

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Торонто». Победу в результативном матче со счётом 6:3 одержали «кленовые листья».
Дублями в составе «Торонто» отметились нападающие Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. Для лучшего снайпера сезона эти шайбы стали 50-й и 51-й в нынешней регулярке. Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провёл полный матч и пропустил три гола, отразив 23 броска по воротам.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Аризона» потерпела 11-е поражение подряд. «Торонто» выиграл пятый матч кряду. В следующем матче «Мэйпл Лифс» сыграют на выезде с «Вегас Голден Найтс». «Аризона» отправится в гости к «Виннипегу».
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