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Дубли Мэттьюса и Нюландера помогли «Торонто» обыграть «Аризону» в результативном матче

Дубли Мэттьюса и Нюландера помогли «Торонто» обыграть «Аризону» в результативном матче
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной» и «Торонто». Победу в результативном матче со счётом 6:3 одержали «кленовые листья».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Макманн (Броди, Лильегрен) – 01:56     0:2 Мэттьюс (Лильегрен, Марнер) – 05:01 (pp)     0:3 Нюландер (Марнер, Таварес) – 15:27 (pp)     1:3 Маччелли (Бьюгстад) – 24:28     2:3 Хэйтон (Керфут, Браун) – 25:38     2:4 Мэттьюс (Марнер) – 36:07     3:4 Гюнтер (Келлер, Дурзи) – 39:53 (pp)     3:5 Нюландер (Броди) – 42:00     3:6 Таварес (Робертсон, Макманн) – 48:24    

Дублями в составе «Торонто» отметились нападающие Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. Для лучшего снайпера сезона эти шайбы стали 50-й и 51-й в нынешней регулярке. Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провёл полный матч и пропустил три гола, отразив 23 броска по воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Аризона» потерпела 11-е поражение подряд. «Торонто» выиграл пятый матч кряду. В следующем матче «Мэйпл Лифс» сыграют на выезде с «Вегас Голден Найтс». «Аризона» отправится в гости к «Виннипегу».

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