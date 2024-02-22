Макэвой принёс победу «Бостону» в овертайме над «Эдмонтоном» в матче с 11 голами

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Бостоном». Победу в результативном матче одержали «Брюинз» со счётом 6:5 в овертайме.

Дублем в составе «Эдмонтона» отметился Уоррен Фёгеле. Две результативные передачи на счету капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида. Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом и результативной передачей. Отметим, что «Эдмонтон» уступал по ходу матча с разницей в три шайбы. «Ойлерз» перевели матч в овертайм, где на его старте не смогли реализовать большинство. В овертайме оба вратаря отметились блестящими спасениями. Победный гол забил Чарли Макэвой.

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Благодаря этой победе «Бостон» вновь стал лидером Восточной конференции.