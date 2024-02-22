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Макэвой принёс победу «Бостону» в овертайме над «Эдмонтоном» в матче с 11 голами

Макэвой принёс победу «Бостону» в овертайме над «Эдмонтоном» в матче с 11 голами
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Бостоном». Победу в результативном матче одержали «Брюинз» со счётом 6:5 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Лорей, Койл) – 02:34 (pp)     1:1 Фёгеле (Макдэвид) – 11:40     1:2 Маршан (Хайнен, Лорей) – 20:25     1:3 Фредерик (Боквист, Макэвой) – 24:40     1:4 Дебраск (Пастрняк, Уозерспун) – 33:57     2:4 Фёгеле (Хайман, Кулак) – 35:27     3:4 Янмарк (Сеси) – 46:14     4:4 Перри (Нурс, Сеси) – 47:24     4:5 Пастрняк (Лорей) – 52:41     5:5 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 53:23     5:6 Макэвой (Дебраск, Заха) – 63:10    

Дублем в составе «Эдмонтона» отметился Уоррен Фёгеле. Две результативные передачи на счету капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида. Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк отметился голом и результативной передачей. Отметим, что «Эдмонтон» уступал по ходу матча с разницей в три шайбы. «Ойлерз» перевели матч в овертайм, где на его старте не смогли реализовать большинство. В овертайме оба вратаря отметились блестящими спасениями. Победный гол забил Чарли Макэвой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этой победе «Бостон» вновь стал лидером Восточной конференции.

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