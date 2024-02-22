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Инсайдер НХЛ: «Тампа-Бэй» интересуется российским нападающим «Оттавы» Владимиром Тарасенко

Инсайдер НХЛ: «Тампа-Бэй» интересуется российским нападающим «Оттавы» Владимиром Тарасенко
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Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта заявил, что «Тампа-Бэй» запрашивала размер компенсации у «Оттавы» за российского форварда Владимира Тарасенко.

Напомним, Тарасенко подписал однолетний контракт с «Оттавой» в межсезонье. Канадский клуб в текущем сезоне вряд ли попадёт в плей-офф, а потому попытается обменять россиянина в дедлайн. Ранее сообщалось, что Владимир привлёк внимание «Эдмонтона» и может сменить команду до конца периода переходов игроков в НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Тарасенко 37 (15+22) очков в 51 матче. Всего в НХЛ 32-летний нападающий провёл 726 матчей, в которых набрал 611 очков — забросил 285 шайб и отдал 326 результативных передач с показателем полезности «+77».

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