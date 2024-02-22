Защитник «Ак Барса»: нам без разницы, с кем играть в плей-офф, мы можем обыграть любого

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оценил поражение в матче с «Локомотивом» (2:4) и заявил, что казанцам неважно, с кем играть в плей-офф. Напомним, впервые в этом сезоне введён перекрёстный плей-офф со второго раунда. Команды Западной и Восточной конференции сыграют друг с другом.

«Счёт не по игре. Конечно, неважно начали, но потом нашли пути, чтобы перевернуть игру, но в итоге не дожали их. Особенно во втором периоде, когда надо было забивать больше. Что ж, впереди есть ещё два матча, чтобы быть готовыми к плей-офф.

Хотел бы взять у них реванш в плей-офф за два поражения в регулярке? Конечно, думаю, это будет ещё одним мотивирующим фактором для нас. Но, честно говоря, нам без разницы, против кого играть, мы знаем, что всё зависит от нас, если будем готовы, то сможем обыграть любого соперника», — цитирует Миллера Metaratings.

В текущем сезоне на счету Миллера 30 матчей, в которых легионер отметился тремя голами и 10 результативными передачами. «Ак Барс» расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Наиболее вероятным соперником казанцев по первому раунду плей-офф является «Автомобилист».