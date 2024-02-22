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Тарасов рассказал, что опасался получить травму глаза после удара клюшкой одноклубника

Тарасов рассказал, что опасался получить травму глаза после удара клюшкой одноклубника
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Нападающий «Коламбуса» Даниил Тарасов прокомментировал эпизод в матче с «Анахаймом» (7:4), в котором россиянина травмировал клюшкой собственный защитник. Игрок обороны Адам Боквист случайно попал клюшкой вратарю в глаз.

«Я поехал на лавку запасных, чтобы проверить, всё ли в порядке с моим глазом. Доктор посмотрел и сказал, что всё обошлось, поэтому я был просто счастлив снова вернуться на площадку в третьем периоде и помочь ребятам одержать победу», — цитирует Тарасова пресс-служба клуба.

Тарасова заменил голкипер Элвис Мерзликин, который до конца второго периода пропустил два гола с двух бросков, позволив «Анахайму» сравнять счёт. По итогам матча Тарасов пропустил два гола и отразил 27 бросков.

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