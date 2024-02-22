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Генменеджер «Флориды»: у нас уникальная команда, ребята поддерживают друг друга

Генменеджер «Флориды»: у нас уникальная команда, ребята поддерживают друг друга
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Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито рассказал, что клуб будет очень осторожно вести себя в дедлайн, потому что не хочет ломать командную химию, которая сложилась за последние два сезона.

«Наша группа ребят — уникальная команда. Они отлично понимают и поддерживают друг друга. Такое часто слышишь в спорте, особенно от команд-победителей. Но в данном случае это очень, очень важно. Без этого мы не добьёмся успеха. Так что да, это то, чему мы уделяем особое внимание и всегда помним об этом сейчас, когда приближаемся к плей-офф», — цитирует Зито пресс-служба клуба.

У «Пантерз» нет выбора в первом раунде драфта НХЛ ни в этом году, ни в следующем, и в этом году у них нет выбора во втором раунде.

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