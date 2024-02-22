Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Надо играть в свой хоккей, и с нами будет очень тяжело». Игрок «Северстали» — о плей-офф

«Надо играть в свой хоккей, и с нами будет очень тяжело». Игрок «Северстали» — о плей-офф
Комментарии

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин поделился ожиданиями от плей-офф. В первом раунде череповчане сыграют со «Спартаком». Серия начнётся 29 февраля матчем в Москве.

«Ожидания от плей-офф? Нужно играть в свой хоккей, и тогда с нами будет очень тяжело играть. Нужно попробовать, как это будет. Эмоций пока у меня нет, пока ещё регулярный сезон идёт. Думаю, когда приду в раздевалку перед первым матчем, тогда они и появятся», — сказал Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Четвёртое место на Западе по итогам регулярного чемпионата занял «Спартак», а на пятом месте расположилась череповецкая «Северсталь». До конца регулярного чемпионата команды проведут между собой очный матч.

Материалы по теме
«ФХР прислала бумагу в клуб. Попросила подписать». Подробности «крика души» Тардифу
Эксклюзив
«ФХР прислала бумагу в клуб. Попросила подписать». Подробности «крика души» Тардифу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android