«Надо играть в свой хоккей, и с нами будет очень тяжело». Игрок «Северстали» — о плей-офф

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин поделился ожиданиями от плей-офф. В первом раунде череповчане сыграют со «Спартаком». Серия начнётся 29 февраля матчем в Москве.

«Ожидания от плей-офф? Нужно играть в свой хоккей, и тогда с нами будет очень тяжело играть. Нужно попробовать, как это будет. Эмоций пока у меня нет, пока ещё регулярный сезон идёт. Думаю, когда приду в раздевалку перед первым матчем, тогда они и появятся», — сказал Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Четвёртое место на Западе по итогам регулярного чемпионата занял «Спартак», а на пятом месте расположилась череповецкая «Северсталь». До конца регулярного чемпионата команды проведут между собой очный матч.