«Будем ждать, когда он примет другое решение». Ильин — о реакции Тардифа на письмо от ФХР

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин надеется, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф изменит своё решение по недопуску молодёжной сборной России до чемпионатов мира. Ранее 17 бывших и нынешних хоккеистов молодёжки написали письмо в ИИХФ.

«Тардиф сказал, что официального времени не будет? Тогда будем ждать, пока он примет другое решение. А так у нас есть где играть — вон, плей-офф скоро будет. Конечно, хотелось бы поиграть на международном уровне. Посмотреть, на что мы способны против канадцев, американцев. Посмотреть, насколько мы сильны. Конечно, ждал хорошего ответа. Но что случилось, то случилось», — сказал Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.