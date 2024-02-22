Назаров об Играх будущего: Казань стала не только гегемоном КХЛ, но и лидером киберспорта

Известный тренер Андрей Назаров высоко оценил идею проведения Игр будущего в Казани, открытие которых посетили президенты шести стран, в том числе Владимир Путин.

«Накануне президент России Владимир Владимирович Путин совместно с другими лидерами дружественных нам государств открыл Игры будущего в Казани. Именно сочетание физической активности, современных технологий и цифровой среды позволит открыть новые таланты. Сейчас по всему миру идёт борьба за умы тинейджеров и подрастающего поколения, поэтому такие соревнования очень важны. Игры будущего должны показать, что мы движемся в правильном направлении. Игнорировать подобные мероприятия нельзя, чтобы не было оттока молодых умов из страны. Если мы победим в этой борьбе, а мы обязательно в ней победим, то Россию ждёт грандиозный прорыв во всех жизненно важных направлениях.

Казань уже давно является лидером мирового спорта и одним из главных хоккейных городов России, а теперь стала не только гегемоном КХЛ, но и лидером киберспорта, первооткрывателем Игр будущего. Здорово, что в рамках всего мероприятия состоится матч в формате противостояния команд Ильи Ковальчука и Даниса Зарипова. Список участников впечатляет: Павел Дацюк, Василий Кошечкин, Сергей Мозякин, Максим Афиногенов, Александр Сёмин – звёздных имён хватает. Уверен, получится интересно и зрелищно», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.