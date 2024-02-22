Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид — 6-й игрок в НХЛ с двумя 20-матчевыми результативными сериями в домашних играх

Макдэвид — 6-й игрок в НХЛ с двумя 20-матчевыми результативными сериями в домашних играх
Аудио-версия:
Комментарии

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Бостоном». Победу в результативном матче одержали «Брюинз» со счётом 6:5 в овертайме.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набирает очки уже в 20 домашних матчах подряд. Результативная серия канадского нападающего длится с 4 ноября, с матча против «Нэшвилла» (2:5). Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, кто минимум дважды в карьере имел 20-матчевые результативные серии в домашних матчах.

Дважды подобные серии в карьере имели Ги Лафлёр, Марио Лемье, Бобби Орр и Майк Босси. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки, который восемь раз за карьеру имел такие результативные серии в домашних матчах.

Материалы по теме
Видео
Макэвой принёс победу «Бостону» в овертайме над «Эдмонтоном» в матче с 11 голами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android