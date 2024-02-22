Макдэвид — 6-й игрок в НХЛ с двумя 20-матчевыми результативными сериями в домашних играх

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Бостоном». Победу в результативном матче одержали «Брюинз» со счётом 6:5 в овертайме.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набирает очки уже в 20 домашних матчах подряд. Результативная серия канадского нападающего длится с 4 ноября, с матча против «Нэшвилла» (2:5). Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, кто минимум дважды в карьере имел 20-матчевые результативные серии в домашних матчах.

Дважды подобные серии в карьере имели Ги Лафлёр, Марио Лемье, Бобби Орр и Майк Босси. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки, который восемь раз за карьеру имел такие результативные серии в домашних матчах.