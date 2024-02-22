Кори Перри стал зачинщиком эффектной драки с защитником «Бостона»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Бостоном». Победу в результативном матче одержали «Брюинз» со счётом 6:5 в овертайме.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Лорей, Койл) – 02:34 (pp) 1:1 Фёгеле (Макдэвид) – 11:40 1:2 Маршан (Хайнен, Лорей) – 20:25 1:3 Фредерик (Боквист, Макэвой) – 24:40 1:4 Дебраск (Пастрняк, Уозерспун) – 33:57 2:4 Фёгеле (Хайман, Кулак) – 35:27 3:4 Янмарк (Сеси) – 46:14 4:4 Перри (Нурс, Сеси) – 47:24 4:5 Пастрняк (Лорей) – 52:41 5:5 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 53:23 5:6 Макэвой (Дебраск, Заха) – 63:10
Во втором периоде 38-летний нападающий «Эдмонтона» Кори Перри стал зачинщиком драки с защитником «Бостона» Паркером Уозерспуном, чтобы встряхнуть свою команду, уступавшую со счётом 1:3. Ветеран первым сбросил перчатки и инициировал стычку. Драка получилась довольно продолжительной и эмоциональной.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
В третьем периоде Перри сравнял счёт в матче. Всего за девять матчей в составе «Эдмонтона» Перри набрал 5 (3+2) очков.
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