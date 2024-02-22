Кори Перри стал зачинщиком эффектной драки с защитником «Бостона»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Бостоном». Победу в результативном матче одержали «Брюинз» со счётом 6:5 в овертайме.

Во втором периоде 38-летний нападающий «Эдмонтона» Кори Перри стал зачинщиком драки с защитником «Бостона» Паркером Уозерспуном, чтобы встряхнуть свою команду, уступавшую со счётом 1:3. Ветеран первым сбросил перчатки и инициировал стычку. Драка получилась довольно продолжительной и эмоциональной.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

В третьем периоде Перри сравнял счёт в матче. Всего за девять матчей в составе «Эдмонтона» Перри набрал 5 (3+2) очков.