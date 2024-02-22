Мэттьюс стал четвёртым среди действующих игроков НХЛ с двумя и более сезонами с 50+ голами

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился дублем в победном матче с «Аризоной» (6:3) и довёл количество своих голов в текущем сезоне до 51.

Мэттьюс стал лишь четвёртым среди действующих игроков НХЛ, кто минимум два раза забивал 50 голов за сезон. Два таких сезона на счету капитана «Тампа-Бэй» Стивена Стэмкоса. Трижды это делал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Рекордсменом среди действующих игроков по этому показателю является российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету россиянина девять сезонов с 50+ голами.

Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ, побив своё же достижение и став самым быстрым игроком в лиге, родившимся в США, по скорости забрасывания 50 шайб в регулярке. Мэттьюсу хватило всего 54 матчей, чтобы достичь этой отметки.