К. Меньшиков: для СКА не страшно попасть в плей-офф на ЦСКА

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков прокомментировал возможную встречу петербургских армейцев с ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина. Такой сценарий вероятен, если московские армейцы останутся на седьмом месте, а СКА опустится на второе место Западной конференции.

«Попасть на ЦСКА в плей-офф для СКА — ничего страшного. Разве ЦСКА сейчас здорово выглядит? Для СКА любой соперник может стать проблемой. Не надо быть бесхребетными. СКА берёт лучших каждый сезон. Они должны играть, особенно в плей-офф. Со СКА эти «лучшие» пока не ассоциируются. Ребята должны вести за собой — и Гальченюк, и Толчинский, Грицюк. Нельзя то играть, то не играть.

Я не могу сказать, что у СКА есть игра. Команда напоминает большой, тяжёлый локомотив — не всегда успевает на станцию», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

СКА на данный момент возглавляет таблицу Запада и имеет преимущество перед московским «Динамо» в одно очко. Однако армейцы упустили инициативу в борьбе за первую строчку, проиграв «Северстали» (0:3). Бело-голубые имеют на один матч больше, и в случае победы в трёх оставшихся играх, займут первое место на Западе.