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Илья Ковальчук не примет участия в Матче звёзд на Играх будущего

Илья Ковальчук не примет участия в Матче звёзд на Играх будущего
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук не примет участие в Матче звёзд на Играх будущего. Как сообщает официальный сайт турнира, 40-летний форвард не сможет сыграть по семейным обстоятельствам.

В Матче звёзд примут участие команда Даниса Зарипова и команда Павла Дацюка. Матч пройдёт в формате 3х3 с участием бывших известных хоккеистов и воспитанников казанских школ 2008 года. Помимо капитанов команд, в матче примут участие Василий Кошечкин, Максим Афиногенов, Сергей Мозякин, Александр Сёмин и Евгений Артюхин.

Напомним, Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Игры будущего – это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

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