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Врач «Торпедо»: на вегетарианском питании хоккеисту тяжело восстанавливаться

Врач «Торпедо»: на вегетарианском питании хоккеисту тяжело восстанавливаться
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Врач «Торпедо» Антон Ткач рассказал, может ли хоккеист быть вегетарианцем, и заявил, что это помешает восстановлению спортсмена. Отметим, что главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов пропагандирует здоровое питание с большим количеством овощей и без употребления сахара.

«Я не встречал хоккеистов-веганов, вегетарианцев. Мне сложно представить это в нашей лиге. Если допускается употребление рыбы, яиц, то что-то ещё можно изобразить. Плюс есть целые веганские линейки спортивного питания.

Другой вопрос, что хоккеисту на вегетарианском питании будет тяжело восстанавливаться, процесс восстановления будет дольше, в том числе после травм. После окончания карьеры можно уходить в веганство и подобные ему направления, если это не навредит здоровью», – приводит слова Ткача Sport24.

«Торпедо» проиграло 10 из последних 12 матчей и расположилось на шестом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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