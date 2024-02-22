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Аршавин, Быстров, Погребняк, Сушинский сыграют за «Чисто Питер» в хоккейной медиалиге

Аршавин, Быстров, Погребняк, Сушинский сыграют за «Чисто Питер» в хоккейной медиалиге
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Стал известен состав команды «Чисто Питер» в хоккейной медиалиге, сообщает официальная группа ВК.

За клуб сыграют экс-футболисты Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Павел Погребняк, Юрий Жирков, Вячеслав Малафеев, Роман Широков. Также за команду заявлены председатель правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, форвард ХК «Сочи» Матвей Мичков, бывший нападающий сборной России Максим Сушинский, экс-голкипер Максим Соколов, комментаторы Владимир Гучек и Денис Казанский, российский лыжник Александр Легков.

Фото: WINLINE MEDIA LEAGUE

Напомним, в турнире примут участие такие команды, как NBSC, Hockey Brothers, «Чемпион», «Чисто Питер», True Fighters, «Титан», HC10 и «Звезда России».

Ранее стали известны составы команд на турнир, в которых сыграют такие звёзды, как Павел Дацюк, Алексей Ковалёв, Данис Зарипов, Максим Афиногенов.

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