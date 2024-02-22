Вратарь «Барыса» Паскуале пропустил шайбу, летевшую от синей линии парашютом

В эти минуты в Астане проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимает «Автомобилист» из Екатеринбурга. Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

В середине стартового игрового отрезка Максим Осипов бросил шайбу в сторону ворот астанинского клуба, которая полетела парашютом и зашла в ворота за спиной у голкипера «Барыса» Эдди Паскуале.

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В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» примет дома ярославский «Локомотив» 25 февраля. Эта встреча станет последней в регулярке для клуба из Екатеринбурга.