Вратарь «Барыса» Паскуале пропустил шайбу, летевшую от синей линии парашютом
Поделиться
В эти минуты в Астане проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимает «Автомобилист» из Екатеринбурга. Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2-й период
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шестаков (Лабейт, Хенкель) – 00:59 (5x5) 1:1 Макеев (Голышев, Да Коста) – 02:50 (5x5) 1:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 08:46 (5x5)
В середине стартового игрового отрезка Максим Осипов бросил шайбу в сторону ворот астанинского клуба, которая полетела парашютом и зашла в ворота за спиной у голкипера «Барыса» Эдди Паскуале.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» примет дома ярославский «Локомотив» 25 февраля. Эта встреча станет последней в регулярке для клуба из Екатеринбурга.
Комментарии
- 22 февраля 2024
-
17:42
-
17:26
-
17:10
-
17:01
-
16:51
-
16:41
-
16:30
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:55
-
12:25
-
12:16
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:40
-
09:11
-
08:44
-
08:36
-
08:18
-
08:05
-
07:35
-
07:00
Партнерский контент