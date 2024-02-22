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Вратарь «Барыса» Паскуале пропустил шайбу, летевшую от синей линии парашютом

Вратарь «Барыса» Паскуале пропустил шайбу, летевшую от синей линии парашютом
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В эти минуты в Астане проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимает «Автомобилист» из Екатеринбурга. Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2-й период
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шестаков (Лабейт, Хенкель) – 00:59 (5x5)     1:1 Макеев (Голышев, Да Коста) – 02:50 (5x5)     1:2 Осипов (Голышев, Да Коста) – 08:46 (5x5)    

В середине стартового игрового отрезка Максим Осипов бросил шайбу в сторону ворот астанинского клуба, которая полетела парашютом и зашла в ворота за спиной у голкипера «Барыса» Эдди Паскуале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче клуб из столицы Казахстана сыграет дома с тольяттинской «Ладой» 24 февраля. «Автомобилист» примет дома ярославский «Локомотив» 25 февраля. Эта встреча станет последней в регулярке для клуба из Екатеринбурга.

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