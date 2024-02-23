Огирчук: кто попадётся «Салавату» в плей-офф, тому не поздоровится

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 для уфимского клуба.

«Как отношусь к шуткам болельщиков про избегание Хабаровска в плей-офф? Если честно, то не слежу за этими разговорами. Скажу так – кто попадётся нам в плей-офф, тому не поздоровится.

Всегда ходят разговоры на тему, какой матч самый важный. А самый важный матч – следующий. Не думаю о будущем и о том, с кем и на кого мы будем выходить. Живу сегодняшним днём и готовлюсь к каждой следующей игре», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате» завтра, 23 февраля, в 13:00 мск.