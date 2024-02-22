Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Мальцев — о хоккейной Медиалиге: надо посмотреть, что из себя представляет этот цирк

А. Мальцев — о хоккейной Медиалиге: надо посмотреть, что из себя представляет этот цирк
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев высказался о создании хоккейной Медиалиги.

«Я вообще в первый раз слышу об этом, чтобы футболисты стали играть в хоккей. Надо посмотреть, что из себя представляет этот цирк! Будет ли это похоже на Матч звёзд? Я думаю, делать им нечего. Надо как-то себя занять, учитывая, что нигде больше не поиграешь», — приводит слова Мальцева «ВсёПроСпорт».

Напомним, в турнире примут участие такие команды, как NBSC, Hockey Brothers, «Чемпион», «Чисто Питер», True Fighters, «Титан», HC10 и «Звезда России».

Ранее стали известны составы команд на турнир, в которых сыграют такие звёзды хоккея, как Павел Дацюк, Алексей Ковалёв, Данис Зарипов и Максим Афиногенов. Турнир хоккейной Медиалиги будет проходить дважды в год.

Материалы по теме
Фото
Дацюк, Афиногенов, Ковалёв, Зарипов сыграют в медийной хоккейной лиге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android