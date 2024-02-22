А. Мальцев — о хоккейной Медиалиге: надо посмотреть, что из себя представляет этот цирк

Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев высказался о создании хоккейной Медиалиги.

«Я вообще в первый раз слышу об этом, чтобы футболисты стали играть в хоккей. Надо посмотреть, что из себя представляет этот цирк! Будет ли это похоже на Матч звёзд? Я думаю, делать им нечего. Надо как-то себя занять, учитывая, что нигде больше не поиграешь», — приводит слова Мальцева «ВсёПроСпорт».

Напомним, в турнире примут участие такие команды, как NBSC, Hockey Brothers, «Чемпион», «Чисто Питер», True Fighters, «Титан», HC10 и «Звезда России».

Ранее стали известны составы команд на турнир, в которых сыграют такие звёзды хоккея, как Павел Дацюк, Алексей Ковалёв, Данис Зарипов и Максим Афиногенов. Турнир хоккейной Медиалиги будет проходить дважды в год.