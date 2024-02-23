Огирчук — о матче с «Ак Барсом»: зелёный — это мой любимый цвет

Нападающий «Салавата Юлаева» Даниил Огирчук высказался об игре с «Ак Барсом» в «зелёном дерби».

«Удалось ли уже проникнуться атмосферой «зелёного дерби»? Это был и для меня очень принципиальный матч. Скажем так: зелёный – это мой любимый цвет (смеётся). Мне хотелось сыграть в том матче и показать себя. Слава богу, что всё так получилось.

«Салават» — достояние всей Республики? Безусловно. Все за него болеют. У команды очень много болельщиков. Хотелось бы им сказать спасибо – они гонят нас вперёд и делают всё от себя возможное – а нам нужно только выходить на лёд и показывать, что умеешь», — сказал Огирчук в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Огирчуком читайте на «Чемпионате»: