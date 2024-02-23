Овечкин повторил редкое достижение Сан-Луи, Гончара, Халла и ещё одного ветерана НХЛ

Сегодня, 23 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) в пользу столичной команды.

В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился капитан команды российский нападающий Александр Овечкин. В концовке встречи 38-летний форвард выступил ассистентом у поражавшего пустые ворота Коннора Макмайкла. Таким образом Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей.

Ветеран столичной команды стал первым игроком в НХЛ за последние 10 лет в возрасте 38 лет или старше с 10-матчевой серией с набранными очками. В сезоне-2013/2014 подобной серией отметился канадский нападающий Мартен Сан-Луи. Также в аналогичной возрастной категории в 10 матчах подряд набирали очки Дэйв Кеон (1979/1980), Бретт Халл (2002/2003) и Сергей Гончар (2012/2013).

Как сообщает пресс-служба лиги, лучший показатель в НХЛ за последние 50 лет принадлежит тому же Халлу (12 матчей в сезоне-2003/2004). В 11 матчах подряд набирали очки Никлас Лидстрём (2010/2011), Стив Айзерман (2005/2006), дважды Адам Оутс (2000/2001, 2001/2002) и Фил Эспозито (1979/1980).