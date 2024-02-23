Ти Джей Оши обратился к болельщикам после полученной травмы в матче с «Тампой»

37-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в социальных сетях опубликовал послание болельщикам «столичных», переживающим за его состояние из-за его полученного повреждения в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).

«Я вернусь. Спасибо любимым болельщикам «Кэпс», — гласит публикация Оши в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в середине третьего периода Оши получил травму в бесконтактном эпизоде, он почувствовал резкую боль после совершения разворота на льду с шайбой. Хоккеист сразу же упал на лёд, где к нему сразу же выбежали врачи клуба. Американец буквально дополз до скамейки запасных команды, откуда в сопровождении медицинского персонала он отправился в раздевалку, больше не появившись на льду.

В игре с «Тампой» Оши успел провести на льду 16 минут 37 секунд и отметился результативной передачей. Всего в 38 матчах нынешнего сезона на его счету 18 (10+8) очков при показателе полезности «-9».