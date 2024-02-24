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Нападающий московского «Динамо»: даже хорошо такого соперника, как ЦСКА сразу получить

Нападающий московского «Динамо»: даже хорошо такого соперника, как ЦСКА сразу получить
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21-летний нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов поделился ожиданиями от возможной встречи с ЦСКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«ЦСКА так ЦСКА, какие проблемы? Почему мы должны армейцев бояться?

Получить на старте Кубка Гагарина действующего чемпиона КХЛ — не самый простой вариант? В нём есть и положительный момент. Если мы попадём на ЦСКА и пройдём его в первом раунде, это ещё больше уверенности даст команде, всем ребятам. В этом смысле даже хорошо такого соперника сразу получить», — приводит слова Никонова пресс-служба бело-голубых.

Московское «Динамо» с 94 баллами в активе находится на второй строчке Запада. Подопечные Алексея Кудашова проведут в конце регулярки две игры – с «Адмиралом» и ЦСКА.

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