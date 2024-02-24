Козлов – о поражении «Салавата Юлаева» от «Сибири»: хорошо, что это случилось сегодня

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сибири» (1:2).

«Такой матч станет хорошим уроком для нас. Когда мы не работаем на сто процентов, когда не выкладываемся, у нас получается такая игра. Хорошо, что это случилось сегодня, у нас ещё есть матч, в котором мы можем подтянуть определённые моменты.

С чем связана неполная самоотдача? Она всё равно есть на подсознании. Думаешь, где не получить травму, сыграть более мягко. Хорошо, что это случилось сегодня.

Есть ли предпочтения с кем сыграть в плей-офф – с «Трактором» или «Автомобилистом»? Мы представляем, как играют команды. Это качественные коллективы с хорошим подбором игроков. Предпочтений нет, нам предстоят тяжёлые игры», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Салават Юлаев» гарантированно завершит сезон на третьей строчке. В заключительной игре регулярного чемпионата «Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь» (26 февраля).