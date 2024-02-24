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Крикунов – о погоне Овечкина за рекордом: за два года он должен выполнить эту задачу

Крикунов – о погоне Овечкина за рекордом: за два года он должен выполнить эту задачу
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о продолжающейся погоне 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом по количеству голов в НХЛ Уэйна Гретцки.

«Он долго-долго не забивал, но потом же всё возвращается. Такие периоды бывают у спортсменов. Он играет, тренируется всё время. Эта работа как раз ему и вернулась теми очками, которые он сейчас набирает. Я думаю, что за два года он должен выполнить эту задачу (побить рекорд Гретцки. — Прим. «Чемпионата»). Все россияне хотят, чтобы самым лучшим бомбардиром был наш игрок, то есть Овечкин», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин сыграл 52 матча, забросил 16 шайб и отдал 25 голевых передач. На данный момент на счету Овечкина 838 шайб. До рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки (894) осталось 56 шайб.

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