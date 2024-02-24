Браташ: после 2:0 посчитали дело сделанным и позволили «Барысу» создать много моментов

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над казахстанским «Барысом» (4:1).

«Сегодня, конечно, обеим командам нужно было находить мотивацию. Но, в принципе, игра получилась достаточно живой, обоюдоострой и напряжённой. После того, как нам удалось повести 2:0, наши игроки, видимо, посчитали дело сделанным и немного потеряли нить игры, позволили создать сопернику много моментов для того, чтобы забить гол. Но у нас здорово сыграл Подъяпольский и только одна пропущенная шайба не отражает того количества шансов, которые мы позволили создать сопернику. В третьем периоде картина была получше, хорошо использовали свои моменты и выиграли. Проблемы в большинстве это, в первую очередь, недостаток концентрации. Рано подумали, что можно вот так, без концентрации, доиграть спокойно до победы. Такое в спорте наказывается, но вратарь нас сегодня спас. А так все предпосылки были, чтобы соперник нас наказал за это.

Сегодня по-другому готовились и вчера тренировались, в отличие от прошлого раза. Мы тренировались накануне. Доработать всегда есть что. Всегда есть что улучшать, если вы не чемпионы, есть моменты, которые можно улучшить. Но давайте мы посмотрим на бюджеты команд, на формирование и составы. Будем рассуждать с этой позиции: хорошо ли седьмое место для «Лады» или не хорошо? Мы хорошо вернулись, говорите? Вот вы и ответили на свой вопрос», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Лада», набрав 76 очков в 67 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В заключительной игре регулярного чемпионата тольяттинцы сыграют на выезде с нижегородским «Торпедо».