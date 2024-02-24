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«Северсталь» стала 10-м клубом в истории КХЛ, покорившим отметку в 200 голов за регулярку

Череповецкая «Северсталь» покорила отметку в 200 голов нынешнем регулярном чемпионате КХЛ благодаря результативной игре на выезде с московским «Спартаком» (3:2, завершён второй период).

Как отмечает пресс-служба КХЛ, «Северсталь» стала десятым клубом в истории КХЛ, добравшимся до этого показателя.

Клубы, лидирующие по количеству таких сезонов – санкт-петербургский СКА (7 сезонов), московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев» (по 3). По одному сезону у ярославского «Локомотива», нижегородского «Торпедо», московского «Спартака», магнитогорского «Металлурга», омского «Авангарда», московского «Динамо», и, соответственно, у «Северстали».

Напомним, что «Северсталь» уже знает своего соперника по первому раунду Кубка Гагарина – им станет московский «Спартак». Старт серии пройдёт на домашнем льду москвичей.