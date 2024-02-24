«Всё мимо!» Нападающий Грецкий подрался с хоккеистом «Ак Барса»

В эти минуты в Казани на стадионе «Дворец спорта» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Ак Барс» принимает хабаровский «Амур». Идёт третий период, хозяева ведут – 4:1.

Завершение второго периода было ознаменовано дракой. Вместе с сиреной, извещающей об окончании игрового отрезка, 27-летний белорусский нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий впечатал в борт форварда «Ак Барса» Дмитрия Кателевского, за которого вступился его одноклубник Никита Дыняк. В итоге потасовка у борта переросла в полноценную драку.

Примечательно, что в кулачном поединке оба хоккеиста обменялись серией неудачных ударов. «Всё мимо!» — высказался комментатор встречи в эфире.

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