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«Всё мимо!» Нападающий Грецкий подрался с хоккеистом «Ак Барса»

«Всё мимо!» Нападающий Грецкий подрался с хоккеистом «Ак Барса»
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В эти минуты в Казани на стадионе «Дворец спорта» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Ак Барс» принимает хабаровский «Амур». Идёт третий период, хозяева ведут – 4:1.

Завершение второго периода было ознаменовано дракой. Вместе с сиреной, извещающей об окончании игрового отрезка, 27-летний белорусский нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий впечатал в борт форварда «Ак Барса» Дмитрия Кателевского, за которого вступился его одноклубник Никита Дыняк. В итоге потасовка у борта переросла в полноценную драку.

Примечательно, что в кулачном поединке оба хоккеиста обменялись серией неудачных ударов. «Всё мимо!» — высказался комментатор встречи в эфире.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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