А. Заварухин: с такой игрой «Трактору» в плей-офф любой соперник по зубам

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над омским «Авангардом» (3:2 Б).

«Ребята молодцы, вышли играть с хорошими эмоциями и настроем. Конечно, должны были забивать в основное время. Но хорошо, что на буллитах Макс [Шабанов] хорошо сработал, а Зак [Фукале] только один гол пропустил. Была видна командная игра, и спасибо болельщикам, что поддержали нас. С хорошими эмоциями двигаемся дальше. Игра Шабанова на буллитах? Макс очень сильно, упорно работает над этим компонентом. Он наш лидер, хорошо исполняет буллиты, и мы доверили это ему. Потенциальные соперники по плей-офф? Мы выходим играть только на победу. Нам без разницы, кто на нас попадёт. Наверное, с такой игрой нам любой соперник по зубам», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, потенциальным соперником «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина станет либо уфимский «Салават Юлаев», либо казанский «Ак Барс». В заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ подопечные Заварухина примут хабаровский «Амур».