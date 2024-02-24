Президент КХЛ поздравил Никиту Гусева с покорением рекорда Сергея Мозякина

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о покорении нападающим московского «Динамо» Никитой Гусевым рекорда известного экс-форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат.

«Мы видим, что сейчас игра стала результативнее, появилось больше ярких хоккеистов, демонстрирующих незаурядное мастерство и высокий уровень. И если в прошлом сезоне при увеличении количества матчей никто не смог подобраться к рекордам Мозякина, то сейчас помимо бомбардирского было близко к обновлению и снайперское достижение.

Поздравляю Никиту Гусева с новым рекордом результативности в одном отдельно взятом регулярном чемпионате. По своему опыту могу сказать, что такие результаты даются тяжелым трудом, плюс требуется понимание партнеров по звену. Здорово, что в этом сезоне Никита в новой команде сходу подтвердил статус одной из главных звезд Лиги, и сейчас переписывает ее историю», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, в прошедшей игре с «Адмиралом» Гусев набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре сезона в то время, как у Мозякина было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.