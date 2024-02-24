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Реакция игроков «Динамо» на рекордное очко Гусева в регулярных чемпионата КХЛ. Видео

Реакция игроков «Динамо» на рекордное очко Гусева в регулярных чемпионата КХЛ. Видео
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Все хоккеисты московского «Динамо» выбежали на лёд после гола канадского нападающего Джордана Уила в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом (4:3).

Причиной столь ярких эмоций стало покорение нападающим бело-голубых Никитой Гусевым рекорда по количеству очков за один регулярный чемпионат, принадлежавшему экс-форварду «Металлурга» Сергею Мозякину. Именно Гусев стал автором результативной передачи в моменте взятия ворот «Адмирала» в овертайме, что позволило ему вписать своё имя в историю.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Гусев набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре сезона в то время, как у Мозякина было 85 (47+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

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