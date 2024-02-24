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Алексей Морозов: ждём сюрпризов в Кубке Гагарина, он обещает быть самым интересным

Алексей Морозов: ждём сюрпризов в Кубке Гагарина, он обещает быть самым интересным
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился ожиданиями от окончания регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 и предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина – 2024.

«До конца регулярки осталось всего несколько дней, ждём развязки в борьбе за Кубок Континента, определения пар плей-офф и сюрпризов в розыгрыше Кубка Гагарина 2024, он обещает быть самым интересным», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, судьба Кубка Континента решится в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ, за него продолжают борьбу две команды – московское «Динамо» (96) и санкт-петербургский СКА (95). Старт розыгрыша Кубка Гагарина запланирован на 29 февраля, в нём уже определена одна пара – это «Спартак» — «Северсталь».

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