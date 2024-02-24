Кравец: «Трактор» в матче с «Авангардом» проявил больше мастерства и заслуженно победил

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение по буллитам в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ от челябинского «Трактора» (2:3 Б).

«Такая напряжённая игра, как все четыре матча с «Трактором». Непросто было, особенно в обороне. К сожалению, как раз в защите мы допустили несколько ошибок. Но это всё можно исправить, показать видео и изменить эти ситуации. Самое главное, что боролись, бились до конца, а буллиты, как я всегда говорю, – это уже мастерство. «Трактор» проявил больше мастерства и заслуженно победил.

Почему так много позволили сопернику? Потому что играют хоккеисты, они не роботы и имеют тенденцию ошибаться. Значит, где-то неправильные действия, небольшие недоработки, плюс мастерство игроков «Трактора». Я считаю, что у нас тоже было достаточно моментов, которые мы могли реализовать и выиграть игру.

Мотивация выиграть Восток? Всегда команда, которая хочет что-то выиграть, должна быть мотивирована на победу. Сама победа заставляет играть лучше. Поэтому всегда настраиваемся на победу и будем бороться до последней секунды матча», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 67 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ им предстоит выездная игра с лидером Востока – магнитогорским «Металлургом» (93).