Тамбиев подробно объяснил, почему «Адмирал» не играл так раньше, как в матче с «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в овертайме выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Мне понравилось содержание игры и то, как команда играла, боролась, сражалась с мастеровитым и сильно мотивированным соперником. А мы понимали, что «Динамо» сегодня очень мотивировано. Ребята – молодцы, что и гол хороший забили, сравняв счёт на последних секундах. Всё было в этом матче, но немного подвели нас вбрасывания, два гола мы после них пропустили, не разобравшись. А в целом я доволен командой.

Чего не хватало на протяжении всего сезона, чтобы играть вот так классно, как сегодня? Мы строимся. Вы видите, что очень много молодых игроков влилось в команду. Немножко нам не хватает правильной подготовки к матчам. Не то, что настроя, а вот именно подготовки. У нас много ситуаций, когда мы выдаём хорошие матчи, а потом нас подводит фаза подготовки к стартовому вбрасыванию следующего матча. Ребята думают, что они хорошо отыграли предыдущий матч. А потом выходят и как будто играет другая команда, а мастерства и опыта у нас нет такого. У нас нет таких игроков, которые в течение матча могут собраться и заиграть на очень высоком уровне.

Мы пока не можем так. Мы должны с первого вбрасывания. Вот здесь я вижу в этом причину. А так мне тоже сегодня очень понравилась игра команды», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Адмирал» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. Подопечные Тамбиева, набрав 54 очка в 67 матчах, занимают 11-е, предпоследнее, место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.