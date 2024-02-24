Главный тренер «Адмирала»: рад за Гусева, великий мастер, украшение КХЛ. Побольше бы таких

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал заброшенную шайбу московского «Динамо» в овертайме выездной встречи, завершившейся победой хозяев – 3:2, благодаря которой российский нападающий Никита Гусев покорил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков за один регулярный чемпионат.

«В овертайме заменил вратаря, потому что турнирная ситуация над нами уже не давлела? По сценарию сегодняшнего матча и по сценарию третьего периода, где мы владели инициативой и перебросали соперника 13:6, я видел, что надо снимать вратаря. И мы были близки к тому, чтобы забить гол. В третьем периоде мы владели инициативой и создавали большое количество голевых моментов. И то, что мы забили третий гол, это было вознаграждением за то, что очень прилично выглядели на протяжении всей игры. Поэтому по сценарию однозначно надо было снимать вратаря.

Хотелось ли мне, как тренеру «Адмирала», чтобы Гусев не поставил свой рекорд сегодня, — он был закрыт до овертайма? Я рад за Гусева. Этот игрок – украшение КХЛ. В плане закрывать кого-то, так мы никого не закрывали. Мы играли в хоккей и отталкивались от своей игры. Но опять же я повторюсь, что рад за Гусева. Конечно, он – великий мастер. Побольше бы таких ярких игроков в КХЛ! Здорово, что Никита играет здесь. Всегда сложно играть против таких игроков. И если «Адмирал» практически справился с ним, значит мы на правильном пути. Потому что я считаю, что это один из сильнейших игроков в КХЛ», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Гусев набрал 86-е (23+63) очко в 67-й игре сезона в то время, как у Мозякина было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.