Кудашов – об овертаймах: так получилось, что в этом году в «Динамо» есть мастерство

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в овертайме домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (4:3 ОТ) оценил игру своей команды в этом компоненте в нынешнем сезоне.

«Мог ли я подозревать, что соперник будет менять вратаря в овертайме? Наверное, Гусев бы всё равно играл, потому что я уже в прошлый раз объяснял, почему в ситуации с пустыми воротами у соперника не всегда нужны традиционная тройка или четвёрка. Нужны немножко нестандартные игроки, которые сыграют не по ситуации, а где-то пойдут или наоборот отойдут, тем самым поставим соперника в некомфортное положение.

Гусев и Пыленков радикально улучшили ситуацию с овертаймами в сравнении с прошлым сезоном? Индивидуальное мастерство. Вы знаете, если взять все команды и тренерские наработки, то они плюс-минус одинаковые: игра в обороне, рисунки игры, физическая подготовка, всё вместе. Но есть люди, которые делают разницы. Это всегда так и во всех командах, в том числе и в НХЛ. У кого суммарное мастерство выше, как правило, те и выигрывают. Есть несколько показателей, когда строится команда, и один из них – это мастерство. Вот так получилось, что в этом году оно у нас есть, и этого хватает на овертаймы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо», набрав 96 очков в 67 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ перед заключительным матчем в регулярном чемпионате. При этом подопечные Кудашова одержали уже 31 победу в сезоне, из которых 10 в овертайме, что является лучшим показателем в лиге.