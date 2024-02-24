Главный тренер «Динамо» – о ситуации с ареной: на данном этапе хоккей важнее футбола

Главный тренер хоккейного клуба «Динамо» Москва Алексей Кудашов высказался о том, что 3 марта, – в дата проведения второй игры домашней серии первого раунда Кубка Гагарина на «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», совпадает с домашним матчем футбольного «Динамо» с «Локомотивом».

«По регламенту КХЛ мы должны начинать серию плей-офф 1 марта, но 3 марта – в день второй игры – на домашней арене запланирован футбол? По-моему, вопрос там решился. В пользу хоккея? Думаю, что да, но пока нет информации.

Вы понимаете, я вам объясню элементарную ситуацию, почему нельзя перенести футбол. Мы не можем прийти на арену за 24 часа раньше, чем они, потому что существует Fan-Id и вот это всё прочее. Поэтому нельзя их поставить на час раньше. В общем, этим вопросом занимались, и возможно, что он уже решён. Но я сейчас не буду ничего говорить, а то скажу не то.

Но я считаю, что на данном этапе хоккей важнее. По мне так должно решаться в его пользу, а как уже руководство решит, на это я никак повлиять не могу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что начало встречи 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Локомотивом» 3 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» запланировано на 16:30 мск.