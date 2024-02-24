Билялетдинов – о дубле Галиева с «Амуром»: молодец, принимает правильные решения

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над хабаровским «Амуром» (4:2).

«В целом, игра была неплохая для нас в плане подготовки. Первый период был не совсем понятный, второй – очень хороший, забивали. Немного беспокоит большинство, достаточно много было времени, но, к сожалению, не сработали. А так команда потрудилась хорошо. Мы играли таким образом, что заставляли соперника ошибаться и забивали.

Галиев – молодец, хорошо играет последние матчи, рационально, принимает правильные решения. Где-то ему не везло, но он заслужил забить – и первая шайба хорошая, красивая, и вторая шайба перед воротами. Говорят, что он – игрок плей-офф? Будем надеяться.

Драка Дыняка и Грецкого? Никита в этом плане молодец, у него мужской характер, это порядочный и честный парень. Тут нет ничего удивительного в его поступке», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Ак Барс», набрав 82 очка в 67 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур» (70) находится на восьмой строчке.