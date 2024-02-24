Гусев – о Кубке Континента: если есть возможность выиграть чемпионат, то это очень важно

31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев выразил мнение о важности завоевания Кубка Континента в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 с московским ЦСКА.

«Матч с ЦСКА за Кубок Континента – важен ли трофей? Конечно. Нам важно побеждать в каждом матче. И если у тебя есть возможность выиграть чемпионат, то, разумеется, это очень важно.

Чего ждать от ЦСКА? Все прекрасно понимают, что игра крайне важна. Все будут готовиться, стараясь победить», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Динамо», набрав 96 очков в 67 матчах, является лидером общей турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ. Его единственный оппонент в борьбе за Кубок Континента – СКА (95) в заключительной игре сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (25 февраля).