Мартемьянов ответил на вопрос о возможном повторении успеха «Адмирала» в Кубке Гагарина

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о поражении в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от казанского «Ак Барса» (2:4).

«Честно говоря, недоволен игрой наших нападающих в первых двух периодах: плохо держалась шайба, мало борьбы выигрывали. Соперник доминировал, больше владел шайбой. Нахватали меньшинства, то есть нагрузили нашего вратаря и оборону. Пропущенные голы – следствие усталости: допускали ошибки, которых ранее не было. В третьем периоде встрепенулись, игра меня больше порадовала, чем в первых двух [периодах]. Скамейка не такая длинная у нас, дали поиграть тем, кто мало играл. В принципе, они выдержали игру, показали достаточно хороший хоккей. Готовимся к плей-офф – у нас ещё один матч, доработаем кое-что и на старт. Драка? Я к этому отношусь совершенно нормально. Парни выпустили пар, порадовали публику. Хоккей красив не только голами, но и тем, что происходит на площадке. Накал борьбы, никто не хотел проигрывать, и парни немного помахали кулаками. Борьба есть борьба, обе команды готовятся к плей-офф, там, возможно, такие вещи будут.

Соперник по плей-офф? Я вообще не заморачиваюсь. В плей-офф все соперники сильные, слабые туда не выходят. Не считаю, что мы – слабая команда, хотя, может, кто-то считает нас проходной [командой].

Прошлогодний успех «Адмирала»? Меня, честно говоря, мотивирует. Не знаю, согласятся со мной парни или нет. «Адмирал» – молодцы, я считаю, очень хорошо играли [в прошлом плей-офф]. Была кубковая игра, где почаще от обороны. А какая разница? Результат у них был, фурор произвели. Это нас тоже мотивирует, меня, в частности, однозначно», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в прошлом сезоне «Адмирал» сотворил сенсацию, выбив в первом раунде Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» (4-2), а затем уступил с аналогичным счётом казанскому «Ак Барсу».