Илья Ковальчук прокомментировал победу «Спартака» над «Северсталью» в домашнем матче

40-летний российский нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук высказался о победе в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над череповецкой «Северсталью» (5:3), а также оценил своё текущее состояние здоровья.

«Это не репетиция, а игра регулярного чемпионата, это совсем другие эмоции. Понятно, что мы будем играть с ними в плей-офф, но сейчас надо ее забыть, подготовиться к Минску и затем у нас будет три дня подготовиться к серии к «Северстали».

Предстоящий матч с минским «Динамо»? Каждая игра важна. Когда приходит полный стадион болельщиков, то обязан выкладываться на 200%, мы об этом говорим между собой.

Состояние здоровья? Состояние отличное, всё увидим послезавтра», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Напомним, Ковальчук в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах за московский «Спартак», отметившись четырьмя заброшенными шайбами и аналогичным количеством голевых передач при показателе полезности «-7».